» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

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تقام اليوم الثلاثاء عدد من المباريات المحلية والدولية بمختلف ملاعب العالم.

"المصريون" تستعرض أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها.

الدوري المصرى

الجونة X وادي دجلة - 05:00 - أون سبورت.

طلائع الجيش X نادي مصر - 07:30 - أون سبورت.

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول X شروزبري تاون - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس الإنجليزية 11.

كأس ألمانيا

فيردر بريمن X بوروسيا دورتموند - 09:45 مساءً.

كأس ملك إسبانيا

غرناطة X فالنسيا - 10:00 مساءً - السعودية الرياضية 3.

الدوري الفرنسي

موناكو  X أنجيه - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 5.

نانت X باريس سان جيرمان - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.


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