» عربة "الأشباح" تظهر في هذا المكان الغريب

04 فبراير 2020 - 11:06 ص

بعد مرور 70 عاما من البحث عنها تمكن المصور الأمريكي جيفري جرين من التقاط صورة لعربة قديمة تعود إلي القرن التاسع عشر، وهي بحالة سليمة وذلك يعد انحسار مياه بحيرة في ولاية أوريجون الأميريكية.

وشارك المصور رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بصورة السيارة معلقا عليها بأنها كانت تجربة رائعة، وأن الفضل في المحافظة علي حالتها هم أن الماء البارد منخفض الأوكسجين لم يفتت خشب العربة.

والسيارة التي أطلقت عليها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اسم" عربة الأشباح" كانت مصنعة قبل 200 عام وفقدت آثارها قبل 70 عاما، وهي جزء من تاريخ النقل في الولايات المتحدة، وظهرت السيارة بعد أن سحبت السلطات جزء من مياه البحيرة لصيانة السد المجاور .