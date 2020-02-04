الصحة العالمية تحذر من ارتفاع نسبة السرطان إلي 81%.. في هذه البلدان

04 فبراير 2020 - 11:22 ص

حذرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة،من ازدياد حالات السرطان بنسبة 81% في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل وذلك لعدم توافر المواد اللازمة للوقاية بحلول عام 2040.

وأضافت المنظمة في تقريرها أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية فإن العالم سيشهد زيادة عالمية بنسبة 60% في حالات السرطان علي مدي العقدين المقبلين.

يذكر أنه في 2018 سجلت منظمة الصحة العالمية 18.1 مليون حالة سرطان جديدة جميع أنحاء العالم، وتوقعت أن يصل الرقم إلي ما بين 29 و 37 مليون حالة بحلول 2040.

وأكدت المنظمة أن السبب في ارتفاع نسبة السرطان في هذه البلاد لأنها لم تخصص سوي موارد صحية محدودة لمكافحة الأمراض المعدية وتحسين صحة الأمهات والأطفال، إلي جانب أن هذه البلاد غير مجهزة للوقاية من السرطانات وتشخيصها وعلاجها.