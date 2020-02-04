  • الثلاثاء 04 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
« ابن بارم ديله».. هل تعرف قصتها!

« ابن بارم ديله».. هل تعرف قصتها!

أسما شريف منير

أسما منير: مش هتكلم في الدين أو السياسة تاني

بيراميدز والاهلى

قرار عاجل بشأن مباراة بيراميدز أمام الأهلى

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تعرض نجل ترامب لهجوم والحرس الخاص يتدخل

حمدي رزق: شيخ الأزهر "رجل دولة"

حمدي رزق: شيخ الأزهر "رجل دولة" لم يفكر يوما في الاستقالة

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "إحنا داخلين على وباء"

نفرتاري

عمرها 3 آلاف عام.. أقدم رسالة حب بين رمسيس الثاني وزوجته

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

التعليم لـ"أولياء الأمور": "اطمنوا في وراكم رجالة"

الكمامات

مصائب قوم عند قوم فوائد.. انتعاش مصانع بير السلم بسبب كورونا

ليفربول

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

الصحة العالمية تحذر من ارتفاع نسبة السرطان إلي 81%.. في هذه البلدان

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بيان من «الصحة العالمية» عن «كورونا» في مصر

#

الصحة العالمية تحذر من هذا الأمر في التعامل مع "كورونا"

#

قلق في هذه الدولة بسبب عزوف مواطنيها عن الإنجاب

#

إيران تحذر مواطنيها من السفر إلى هذه الدولة

السرطان

الأمم المتحدة

الصحة العالمية

ولاية أوريجون

عربة الاشباح

حذرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة،من ازدياد حالات السرطان بنسبة 81% في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل وذلك لعدم توافر المواد اللازمة للوقاية بحلول عام 2040.

وأضافت المنظمة في تقريرها أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية فإن العالم سيشهد زيادة عالمية بنسبة 60% في حالات السرطان علي مدي العقدين المقبلين.

يذكر أنه في 2018 سجلت منظمة الصحة العالمية 18.1 مليون حالة سرطان جديدة جميع أنحاء العالم، وتوقعت أن يصل الرقم إلي ما بين 29 و 37 مليون حالة بحلول 2040.

وأكدت المنظمة أن السبب في ارتفاع نسبة السرطان في هذه البلاد لأنها لم تخصص سوي موارد صحية محدودة لمكافحة الأمراض المعدية وتحسين صحة الأمهات والأطفال، إلي جانب أن هذه البلاد غير مجهزة للوقاية من السرطانات وتشخيصها وعلاجها.  

 


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع مواطن أسفل عجلات القطار بالشرقية
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها
» عربة "الأشباح" تظهر في هذا المكان الغريب
» صورة نادرة للوزيرة درية شرف الدين في الإذاعة المدرسة
» "ثعبان" يثير الذعر بمدرسة بنات
» عصابة "صيد الثعالب" تثير الرعب في الإمارات.. والشرطة تكشف مفاجأة
» الموعد والقنوات الناقلة لـ ليفربول وشروزبري تاون
» إخماد حريق بأحد المطاععم خلف مسجد الحصري
» شاب يقتل أمه المسنة.. والسبب صادم
» معسكر مغلق للزمالك استعدادا لحرس الحدود
» حيوان بري يثير ذعر هيفاء وهبي.. ويقتحم غرفة ملابسها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة