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تعرض نجل ترامب لهجوم والحرس الخاص يتدخل

عرب وعالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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وكالات - الدويني فولي

ترامب

ضرب

الرئيس الأمريكي

جونيور

تعرض جونيور ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،للهجوم من قبل أحد الأشخاص، أثناء دفاعه عن والده بمؤتمر صحفي، حيث حاول شخص الوصول إلى المنصة لكن الحرس الخاص تعامل معه بالقوة.

ورد نجل ترامب على الشخص: إن والدي يسير في طريق صحيح رغم وجود العديد من المنتقدين ولا يضيع ولا يدخر وقتا في خدمة بلاده ويعمل دائما لصالح الشعب الأمريكي بدون ملل.

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