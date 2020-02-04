  • الثلاثاء 04 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
« ابن بارم ديله».. هل تعرف قصتها!

« ابن بارم ديله».. هل تعرف قصتها!

أسما شريف منير

أسما منير: مش هتكلم في الدين أو السياسة تاني

بيراميدز والاهلى

قرار عاجل بشأن مباراة بيراميدز أمام الأهلى

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تعرض نجل ترامب لهجوم والحرس الخاص يتدخل

حمدي رزق: شيخ الأزهر "رجل دولة"

حمدي رزق: شيخ الأزهر "رجل دولة" لم يفكر يوما في الاستقالة

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "إحنا داخلين على وباء"

نفرتاري

عمرها 3 آلاف عام.. أقدم رسالة حب بين رمسيس الثاني وزوجته

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

التعليم لـ"أولياء الأمور": "اطمنوا في وراكم رجالة"

الكمامات

مصائب قوم عند قوم فوائد.. انتعاش مصانع بير السلم بسبب كورونا

ليفربول

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

حمدي رزق: شيخ الأزهر "رجل دولة" لم يفكر يوما في الاستقالة

الحياة السياسية

حمدي رزق: شيخ الأزهر "رجل دولة"
حمدي رزق: شيخ الأزهر "رجل دولة"
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

سجال العلماء

#

شيخ الأزهر: الإعلام لم يعد سلطة رابعة

#

تدخل قوى من الأزهر طال انتظاره

#

الأزهر ينهي خصومة ثأرية استمرت 10 سنوات

شيخ الأزهر

حمدي رزق

رجل دولة

حذّر الكاتب الصحفي حمدي رزق من الهجوم على مؤسسة الأزهر، أو ما وصفه باللعب بالنار فى المساحة بين الأزهر والدولة المصرية.

وأكد في مقال له بالمصري اليوم أن الأزهر ثالث ثلاثة، (الجيش والأزهر والكنيسة)، والتي مثلث القوة المصرية فى مواجهة تحديات الزمن .

وأضاف رزق أن الإمام الطيب كبير المقام، ولا يقبل ضغوطًا، ولم يتعرض لضغوط، ولم يضغط يوما، ولم يفكر فى الاستقالة.

وتابع قائلا :  الإمام ليس بالخفة التى يتصورها البعض، الدكتور الطيب " رجل دولة"  قبل أن يكون شيخا للأزهر، منوها أن رجال الدولة يعرفون بسيماهم، تأدية الفروض الوطنية على أوقاتها.

وأشار إلى أن هناك من يتربص بالعلاقة بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الأزهر، ويحرض عليها، ويعمل على بذر الفتنة، والعاملون عليها كثر، وبعضهم خلايا نائمة بين الصفوف.

وأوضح أنك  تجد مساحات للحركة فى غفلة من العيون الساهرة، ويروجون الأكاذيب فى سياقات استنكارية، ويبيعون الأخبار المكذوبة فى سياقات تكذيبية، هؤلاء بضاعتهم مفخخة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع مواطن أسفل عجلات القطار بالشرقية
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها
» عربة "الأشباح" تظهر في هذا المكان الغريب
» صورة نادرة للوزيرة درية شرف الدين في الإذاعة المدرسة
» "ثعبان" يثير الذعر بمدرسة بنات
» عصابة "صيد الثعالب" تثير الرعب في الإمارات.. والشرطة تكشف مفاجأة
» الموعد والقنوات الناقلة لـ ليفربول وشروزبري تاون
» إخماد حريق بأحد المطاععم خلف مسجد الحصري
» شاب يقتل أمه المسنة.. والسبب صادم
» معسكر مغلق للزمالك استعدادا لحرس الحدود
» حيوان بري يثير ذعر هيفاء وهبي.. ويقتحم غرفة ملابسها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة