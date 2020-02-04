نظام جديد لنقل الأموال بالسعودية

04 فبراير 2020 - 11:43 ص

اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تطبيق استخدام حقائب ذكية لنقل الأموال، والتي تتيح التعقب الآلي والإتلاف الذاتي للنقود حال فتحها بطريقة غير نظامية، وذلك بدلاً من حاويات نقل الأموال المستخدمة حالياً.

ويأتي ذلك تزامناً مع حملة توعوية أطلقتها "ساما" تحت شعار "خلها لو هذا شكلها"، وذلك للتعريف بالحقائب الذكية من أجل نقل الأموال والعملات الموسومة بالأحبار الأمنية وآلية التعامل معها.

المؤسسة أوضحت أن هذه التقنيات تعتمد على قيام الحقائب الذكية حال تعرضها للفتح بطريقة غير نظامية مثل عمليات السرقة والسطو أو تغيير مسار المصفحات.

ولفتت "ساما" إلى أن تطبيق تقنيات الحقائب الذكية لنقل الأموال ساهم في العديد من دول العالم في خفض معدلات السطو والاعتداء على عمليات نقل الأموال، في الوقت الذي أصدرت فيه البنوك المركزية تعليمات تقضي بعدم نظامية تداول النقد الموسوم بالأحبار الأمنية.