  • الثلاثاء 04 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
« ابن بارم ديله».. هل تعرف قصتها!

« ابن بارم ديله».. هل تعرف قصتها!

أسما شريف منير

أسما منير: مش هتكلم في الدين أو السياسة تاني

بيراميدز والاهلى

قرار عاجل بشأن مباراة بيراميدز أمام الأهلى

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تعرض نجل ترامب لهجوم والحرس الخاص يتدخل

حمدي رزق: شيخ الأزهر "رجل دولة"

حمدي رزق: شيخ الأزهر "رجل دولة" لم يفكر يوما في الاستقالة

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "إحنا داخلين على وباء"

نفرتاري

عمرها 3 آلاف عام.. أقدم رسالة حب بين رمسيس الثاني وزوجته

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

التعليم لـ"أولياء الأمور": "اطمنوا في وراكم رجالة"

الكمامات

مصائب قوم عند قوم فوائد.. انتعاش مصانع بير السلم بسبب كورونا

ليفربول

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

« ابن بارم ديله».. هل تعرف قصتها!

الصفحة الأخيرة

« ابن بارم ديله».. هل تعرف قصتها!
« ابن بارم ديله».. هل تعرف قصتها!
Advertisements

عبد القادر وحيد

الجبرتي

سليمان بك

ابن بارم ديله

يردد البعض كثيرا  عبارة " ابن بارم ديله" والتي لها أصل في الواقع المصري ، حيث كان هناك  مملوك عظيم هو "سليمان بك الأرمنى"، والذي عرف باسم "بارم ذيلة".

 وكان سليمان بك الأرمنى من أهم الأمراء الذين ذاع صيتهم فى مصر فى عصر العثمانيين وكان ينتمى لطائفة الفقارية وهي إحدى الفرق العسكرية ، حيث تولى الصنجكية  في عام 1690، أي ما يعادل رتبة اللواء حاليا.

المؤرخ عبد الرحمن الجبرتى  وصفه في تاريخه " عجائب الآثار في التراجم والأخبار" بأنه كان وجيها ذو مال وخدم ومماليك.

 وكان من كبار الأمراء فى عصره وتولى كشوفات الغربية والمنوفية عده مرات.

وقد تولى من بعد سليمان بك بارم ذيله ابنه "عثمان جلبى"، والذي أصبح بعد وفاه والده برتبة لواء، ومسك كشوفات المنوفية والبحيرة الغربية.

كما وصفه الجبرتى أنه كان جميلا وجيها حاذقا يحب مطالعة الكتب وإنشاد الأشعار.

وكان  أيضا فارسا شجاعا، له دور مهم فى الصراعات العسكرية، حيث ضرب به المثل فى الشجاعة والإقدام والغنى والثقافة.

وقد خلده المصريون بعبارة تقال لكل من يدعى الشجاعة أو يتفاخر" أنت فاكر نفسك ابن بارم ديله".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع مواطن أسفل عجلات القطار بالشرقية
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها
» عربة "الأشباح" تظهر في هذا المكان الغريب
» صورة نادرة للوزيرة درية شرف الدين في الإذاعة المدرسة
» "ثعبان" يثير الذعر بمدرسة بنات
» عصابة "صيد الثعالب" تثير الرعب في الإمارات.. والشرطة تكشف مفاجأة
» الموعد والقنوات الناقلة لـ ليفربول وشروزبري تاون
» إخماد حريق بأحد المطاععم خلف مسجد الحصري
» شاب يقتل أمه المسنة.. والسبب صادم
» معسكر مغلق للزمالك استعدادا لحرس الحدود
» حيوان بري يثير ذعر هيفاء وهبي.. ويقتحم غرفة ملابسها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة