» هايدي موسى ضمن أجمل 100 امرأة في العالم..لهذا السبب

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هايدي موسي
هايدي موسي
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هايدي موسى

لوس انجلس

أطباء التجميل

اجمل 100 امرأة في العالم

احتلت المطربة الشابة، هايدي موسي، قائمة أجمل مائة أمراة في العالم، التي يقوم باختياها 3 من أطباء التجميل في لوس أنجلوس، حيث تعتبر الاسم العربي الوحيد في القائمة.

ونشر موقع "TOP BEAUTY WORLD " عبر موقع "تويتر"، قائمته السنوية لأجمل 100 امرأة في العالم .

واحتلت المرتبة الأولى الممثلة إيميلي كلارك، والثانية آمبر هيرد والثالثة أليكساندرا دادليو والرابعة أنجلينا جولي، والخامسة ديبيكا بادكون.

أما هايدي موسى، فجاءت في المرتبة السبعين من القائمة التي لم تضم أي اسم عربي آخر.

وأكد الحساب أن اختيار أجمل 100 امرأة ليس فقط قائما على جمال الوجه، فهناك معايير أخرى يتم التقييم من خلالها.



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