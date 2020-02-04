تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

04 فبراير 2020 - 12:22 م

شهدت أسواق الخضراوات والفاكهة اليوم حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، وتباينت الأسعار حسب الأسواق التي تعرض فيها.

وتباينت أسعار الطماطم حيث سجلت أسعار تتراوح ما بين 2 إلى 5.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو البطاطس أسعار تتراوح ما بين 5 إلى 8 جنيهات، وسجل سعر البصل أسعار تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو، وسجل سعر كيلو الخيار أسعار تتراوح ما بين 3 إلى 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الليمون أسعار تتراوح ما بين 7 إلى 11 جنيها.

أما عن الفاكهة فقد سجل سعر كيلو اليوسفي أسعار تتراوح ما بين 1.5 إلى 6 جنيهات للكيلو وسجل سعر كيلو الرمان أسعار تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات، وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي أسعار تتراوح ما بين 2 إلى 4 جنيهات، وسجل سعر الموز أسعار تتراوح ما بين 6 إلى 9 جنيهات للكيلو.