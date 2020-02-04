هذا ما حدث في "ووهان".. تفاصيل مخيفة يرويها مبتعثون سعوديون

04 فبراير 2020 - 12:26 م

روى الطالب عبد الرحمن أحد المبتعثين الذين قضوا فى الصين قرابة العامين، وعاد أمس على طائرة الإجلاء التي وفّرتها السفارة، تفاصيل ما جرى لهم مع مجموعة من الطلاب السعوديين، بداية تفشي فيروس كورونا الذي ضرب الصين، وانتشر في بعض الدول.

الطالب حكى ظروفه خلال الفترة الماضية، وكيف كانوا يقضون أيامهم في سكنهم قرابة الـ 15 يومًا حتى تم إجلاؤهم بطائرة خاصة بجهود من السفارة السعودية، كما قدّم الجانب الصيني كل التسهيلات للطلبة داخل مدينة ووهان أو خارجها؛ حفاظاً على سلامتهم، وفقا لما نشر بـ"سبق".

وذكر الطالب قائلا: " خرجنا من السكن نرتدي أكثر من كمام، ونحرص على المعقمات، ونتابع ما يستجد حول انتشار المرض، وكانت تلك الفترة من أسوأ أيام حياتي.. ووهان مدينة كبيرة وكانت لا تهدأ حتى أصبحت خالية من الناس وأغلقت المحلات؛ فلا مطاعم ولا محلات، وكانت تنقصنا الخضار حتى أصبحنا نعيش على مخزوننا الغذائي الذي اشتريناه قبل تطور الأوضاع للأسوأ؛ فقد كنت هناك من بداية انتشار المرض".

وأشار: "لم نكن ننام جيدًا تلك الفترة، وكل فرد من الطلاب في شقته، وكنا نتراسل ونطمئن على بعضنا ونتساعد فيما بيننا، وكانت لدينا مؤونة غذائية لا بأس بها، ومرات نعمل الوجبات بدون خضار لكن السفارة لم تتوقف عن مساعدتنا منذ اليوم الأول حتى وصلنا للرياض".