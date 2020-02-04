  • الثلاثاء 04 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
توفيق عكاشة

الحياة تستبعد "عكاشة" من تقديم برنامجه

هانى أبوريدة

"كاف" يختار "أبوريدة" أفضل رئيس اتحاد كرة

هدم منازل الفلسطينيين بالقدس‎

إسرائيل تبدأ تنفيذ "صفقة القرن" بهدم منازل الأغوار

هالة زايد

وزيرة الصحة ترد على ارتدائها كمامة بشكل خاطئ

هالة سرحان : "ياريتني طلعت كلبة"

هالة سرحان للسيسي: ربنا يحميك يا ريس.. حاجة تفرح

نادية لطفي

بعد وفاتها.. تعرف على اسم نادية لطفي الحقيقي وعدد زيجاتها

ارشيف

هذا ما حدث في "ووهان".. تفاصيل مخيفة يرويها مبتعثون سعوديون

نادية لطفي تعود للعناية المركزة من جديد

وفاة الفنانة نادية لطفي بعد صراع مع المرض

مواجهة كورونا

كورونا يتسبب في تأجيل بطولة آسيوية

عمر البشير

السودان.. أوامر بالقبض على أشخاص جدد في قضية الانقلاب

هذا ما حدث في "ووهان".. تفاصيل مخيفة يرويها مبتعثون سعوديون

الحياة السياسية

ارشيف
ارشيف
Advertisements

أشرف العبساوى

أخبار متعلقة
#

وزير الطيران: سيتم عزل المصريين المقبلين من الصين

#

تفاصيل صادمة.. حرق سعودية بـ"مية نار".. هذا ما حدث في منزلها

#

هنا الزاهد تكشف لأول مرة كواليس مرضها الغامض

#

هذا ما حدث فى غرفة غسل الموتى مع علاء ولى الدين

روى الطالب عبد الرحمن أحد المبتعثين الذين قضوا فى الصين قرابة العامين، وعاد أمس على طائرة الإجلاء التي وفّرتها السفارة، تفاصيل ما جرى لهم مع مجموعة من الطلاب السعوديين، بداية تفشي فيروس كورونا الذي ضرب الصين، وانتشر في بعض الدول.

الطالب حكى ظروفه خلال الفترة الماضية، وكيف كانوا يقضون أيامهم في سكنهم قرابة الـ 15 يومًا حتى تم إجلاؤهم بطائرة خاصة بجهود من السفارة السعودية، كما قدّم الجانب الصيني كل التسهيلات للطلبة داخل مدينة ووهان أو خارجها؛ حفاظاً على سلامتهم، وفقا لما نشر بـ"سبق". 

وذكر الطالب قائلا: " خرجنا من السكن نرتدي أكثر من كمام، ونحرص على المعقمات، ونتابع ما يستجد حول انتشار المرض، وكانت تلك الفترة من أسوأ أيام حياتي.. ووهان مدينة كبيرة وكانت لا تهدأ حتى أصبحت خالية من الناس وأغلقت المحلات؛ فلا مطاعم ولا محلات، وكانت تنقصنا الخضار حتى أصبحنا نعيش على مخزوننا الغذائي الذي اشتريناه قبل تطور الأوضاع للأسوأ؛ فقد كنت هناك من بداية انتشار المرض".

وأشار: "لم نكن ننام جيدًا تلك الفترة، وكل فرد من الطلاب في شقته، وكنا نتراسل ونطمئن على بعضنا ونتساعد فيما بيننا، وكانت لدينا مؤونة غذائية لا بأس بها، ومرات نعمل الوجبات بدون خضار لكن السفارة لم تتوقف عن مساعدتنا منذ اليوم الأول حتى وصلنا للرياض".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» المغرب ينجح فى القضاء على خلية داعشية قبل تنفيذها أعمالا إرهابية
» وابل رصاص يقتل سيدتين ويغلق "تكساس"
» غادة عبد الرازق تشعل مواقع التواصل برفقة حفيدتها
» هايدي موسى ضمن أجمل 100 امرأة في العالم..لهذا السبب
» دراسة حديثة: تناول الدجاج واللحوم بهذه الطريقة يؤدي إلى الوفاة
» نظام جديد لنقل الأموال بالسعودية
» المتظاهرون يلجأون لقطع الطرق شرق العراق لتغيير الحكومة
» مصرع مواطن أسفل عجلات القطار بالشرقية
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها
» عربة "الأشباح" تظهر في هذا المكان الغريب
» صورة نادرة للوزيرة درية شرف الدين في الإذاعة المدرسة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:15 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة