هالة سرحان للسيسي: ربنا يحميك يا ريس.. حاجة تفرح

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وكالات - الدويني فولي

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أبدت الإعلامية هالة سرحان، سعادتها وإعجابها بمشروع إنشاء أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم والمقام في أسوان.

ونشرت الإعلامية فيديو توثيقيا للمشروع وكتبت في تغريدة لها: ماشاء الله الله أكبر ربنا يحميك ياسيسي عمرنا ماشفنا كم الإنجاز ده في حياتنا بالسرعة دي ربنا يحفظك ياريس حاجة تفرح".

يذكر أن أكبر مدينة شمسية في العالم مقامة بقرية بنبان في أسوان، زتستهدف توليد 1465 ميجاوات من الطاقة النظيفة من خلال ربط 32 محطة توليد الطاقة الشمسية بمحطات المحولات لربطها على الشبكة الموحدة للكهرباء


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