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الحياة تستبعد "عكاشة" من تقديم برنامجه

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رغم استمرار عقده..

الحياة تستبعد "عكاشة" من تقديم برنامجه

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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
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إيمان هاني

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استبعدت قناة "الحياة" الإعلامي توفيق عكاشة، من تقديم برنامجه "مصر اليوم "رغم استمرار عقده.

ونشر الإعلامي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خبر استبعاده، منشورًا وجه الشكر فيه إلى شركة إعلام المصريين في الفترة التي ساعدته فيها على تقديم برنامجه "مصر اليوم" على قناة الحياة.

وقال "عكاشة": "نشكر السادة القائمين على شركة إعلام المصريين على الفترة التي عملت معهم فيها بقناة الحياة متمنيًا التوفيق للإعلام المصري".

وكانت شركة إعلام المصريين قد تعاقدت في شهر أكتوبر من عام 2018 مع الإعلامي المثير للجدل على تقديم برنامج على شاشة قناة "الحياة" لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد تغيب "عكاشة" عن الظهور في الإعلام بعد انتخابات مجلس الشعب وإسقاط عضويته بعد استقباله السفير الإسرائيلي بمنزله.

واستمر "عكاشة" خلال هذه المدة في تقديم برنامجه "مصر اليوم" والذي يحمل نفس اسم برنامجه في قناته السابقة "الفراعين" في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل من الاثنين إلى الخميس من كل أسبوع.

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