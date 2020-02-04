"كاف" يختار "أبوريدة" أفضل رئيس اتحاد كرة

04 فبراير 2020 - 01:06 م

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فوز هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق بجائزة أفضل رئيس اتحاد عن قارة أفريقيا عن عام 2019.

وأضاف الموقع الرسمي أن لجنة الحكام تضم في عضويتها جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، مع تواجد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عضوا في اللجنة المنظمة لبطولات الاتحاد العربي والتي يترأسها الجزائري محمد روراوة.

وتقدم أبو ريدة باستقالته من رئاسة "الجبلاية"، بعد خروج منتخب مصر من دور الستة عشر لبطولة أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر، عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد.