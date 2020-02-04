بعد وفاتها.. تعرف على اسم نادية لطفي الحقيقي وعدد زيجاتها

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نادية لطفي
نادية لطفي
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علا خطاب

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رحلت الفنانة نادية لطفي عن عالمنا، منذ قليل، عن عمر يناهز 83 عامًا، وذلك بعد صرع طويل مع المرض.

و"بولا محمد مصطفى شفيق"، هو اسم الفنانة القديرة نادية لطفي، التي ولدت في حي عابدين في القاهرة لأب مصري وأم مصرية إسمها فاطمة من محافظة الشرقية وليس كما يدعى إنها بولندية، حسب لقائها مع الإعلامي أسامة كمال.

وبدايتها الفنية عندما اكتشفها المخرج رمسيس نجيب وهو من قدمها للسينما وهو من اختار لها الاسم الفني، نادية لطفي، اقتباسا من شخصية فاتن حمامة نادية في فيلم لا أنام للكاتب إحسان عبد القدوس، حيث قدمت العديد من الافلام الرائعة في السينما المصرية، فهي واحدة من جميلات الزمن الجميل.

تزوجت الراحلة نادية لطفي في حياتها ثلاث مرات، الأولى كانت عند بلوغها العشرين من عمرها من ابن الجيران الضابط البحري، عادل البشاري، ووالد ابنها الوحيد أحمد، والثانية من المهندس، إبراهيم صادق شفيق، وكان هذا في أوائل سبعينيات القرن العشرين ويعتبر أطول زيجاتها، والثالثة من محمد صبري .

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