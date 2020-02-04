  • الثلاثاء 04 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خفاش

الصين تلقي القبض على السيدة " آكلة الخفافيش"

تأجيل خروج نادية لطفي من قصر العيني

شاهد.. آخر ظهور لـ نادية لطفي قبل رحيلها

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح

محافظ مطروح: إحنا بنعرف إزاي نخلي المواطن مبسوط

القدس

الاتحاد الأوروبي يصدم إسرائيل بهذا القرار

ابن نادية لطفي

رغم إبعاده عن الأضواء.. معلومات لا تعرفها عن ابن نادية لطفي

مرتضي منصور في المؤتمر

مرتضى منصور يتراجع عن هذا القرار

نادية لطفي تعود للعناية المركزة من جديد

أسرار عن نادية لطفي.. سميت على اسم راهبة ووقفت في وجه شارون

ارشيف

بعد خيانتها.. "محرز" ينفصل عن زوجته

توفيق عكاشة

الحياة تستبعد "عكاشة" من تقديم برنامجه

الشرطة السعودية

بعد ضجة.. القبض على متحرش بمنتقبة في السعودية

بالصور..

الثقافة تعلن القاهرة أول عاصمة ثقافية فى العالم الإسلامى

الحياة السياسية

ايناس عبد الدايم
ايناس عبد الدايم
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مصر تتسلم شعلة تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2020

#

القاهرة تتسلم مشعل عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2020

عقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات تنصيب القاهرة عاصمة للثقافة فى العالم الإسلامى خلال عام 2020 وذلك فى مقر معرض القاهرة الدولى للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية وبحضور كل من الدكتور عبد الإله بنعرفة المستشار الثقافي لمدير عام منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، نجيب الغياتى، مدير الثقافة بمنظمة الإيسيسكو، الدكتور أسامة النحاس اختصاصى برامج بمديرية الثقافة بالمنظمة الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الدكتورة هبه يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وعدد من رؤساء هيئات وقطاعات وزارة الثقافة.

وخلال المؤتمر أكدت عبد الدايم أن اختيار القاهرة عاصمة للثقافة فى العالم الإسلامى يأتى تأكيدًا لمكانة مصر الريادية باعتبارها ملتقى للثقافات عبر الأزمنة والعصور إلى جانب الهدف المشترك الرامى إلى توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب الإسلامية وتعزيز التواصل الفكري بينها من خلال أقامة حوار إبداعي يبرز قيم التعايش والتسامح التي يزخر بها تراث العالم الإسلامي وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة العريقة.

وأشارت إلى أن الإيسيسكو تشهد تغييرًا إستراتيجيًا في مفهومها وجاءت القاهرة كاول عاصمة للثقافة فى العالم الإسلامى مع بداية الرحلة الجديدة للمنظمة لما تملكه من إرث حضاري وثقافي متفرد يعكس تنوعًا قل أن يوجد مثله في أي عاصمى اخرى لتجسد الفكر الجديد والمتطور الساعى الى التعبير بحق عن جوهر الإسلام وسماحته كما يواكب التوجهات الرئاسية باعتبار عام 2020 عامًا للثقافة والوعى.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» للبرتقال فوائد أخرى مهمة غير مكافحة البرد.. تعرف عليها
» إجراء سعودي جديد ضد مواطني 5 دول أفريقية
» إنشاء مدينة إعلامية في الرياض بالسعودية
» الصحة : المنوفية تحتل المرتبة الثانية في الاشتباه بهذا المرض
» "مصر تحمى أبناءها".. ترند يتصدر "تويتر"
» القرض بالربا جدل ثائر.. والإفتاء تحسم الأمر: له كفارة
» حكم حمل السلاح بدون ترخيص.. الإفتاء ترد
» المغرب ينجح فى القضاء على خلية داعشية قبل تنفيذها أعمالا إرهابية
» وابل رصاص يقتل سيدتين ويغلق "تكساس"
» غادة عبد الرازق تشعل مواقع التواصل برفقة حفيدتها
» هايدي موسى ضمن أجمل 100 امرأة في العالم..لهذا السبب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:15 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة