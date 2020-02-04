فتاة تسقط من الطابق الخامس أثناء «نشر الغسيل»

04 فبراير 2020 - 01:54 م

تعرَّضت فتاة لإصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسد إثر سقوطها من شرفة منزلها صباح اليوم بمحافظة الإسماعيلية.

اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من مستشفى الإسماعيلية العام، يفيد بوصول فتاة في العشرينيات من العمر، مصابة بإصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسد.

وبإجراء الكشف الطبي عليها تبين أنها مصابة بكسور متعددة واشتباه بنزيف داخلي بالرأس والبطن.

وبسؤال ضباط المباحث لأهالي المصابة تبين أنها كانت تنشر بعض الملابس واختل توازنها، ما أدى لسقوطها من شرفة المنزل بالطابق الخامس الكائن بمنطقة أرض الجمعيات بدائرة حي ثالث الإسماعيلية.