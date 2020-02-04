مرتضى منصور يتراجع عن هذا القرار

04 فبراير 2020 - 02:03 م

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب، الاعتذار عن خوض انتخابات نقابة المحامين، وذلك بعد ساعات من تقديم أوراق ترشحه على مقعد النقيب.

وفي وقت سابق، قرر منصور الترشح على مقعد نقيب المحامين وقال: “من مجلس النواب أعلن ترشحي لمنصب نقيب المحامين، وأشكر كل من طالبني بالترشح للمنصب لأكون ممثلًا عنهم".

وأضاف: "برنامجي في الأساس يعتمد على كرامة المحامين، بالإضافة إلى أن يكون هناك علاقة محترمة ومتوازنة بين المحامين والقضاه والنيابة العامة والشرطة والصحفيين".

وأشار: "أتمنى أن تكون المعركة نظيفة وأحترم سامح عاشور نقيب المحامين، وأرحب بالمنافسة الشريفة معه، أو أي مرشح آخر، وأنا خادم لكل المحامين وليس هناك أهلاوي أو زملكاوي بل سأكون ممثلًا عن كل محاميي مصر".