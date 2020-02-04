كواليس مران الأهلى استعدادا لـ "بيراميدز"

04 فبراير 2020 - 02:40 م

انتظم نجما الأهلى الحارس شريف إكرامى ومحمود عبد المنعم كهربا فى تدريبات الفريق بملعب التتش بالجزيرة.

واعتمد السويسرى "فايلر" على "كهربا" فى تنفيذ بعض الجمل الفنية برفقة باقى عناصر الهجوم.

وشارك النيجيرى جونيور أجاى، بعد تعافيه من نزلة البرد القوية التى لحقت به مؤخرًا وحرمته من المشاركة فى التدريبات.

وأدى أحمد فتحى تدريبات بدنية على هامش المران لاستمرار معاناته من إصابته بالكاحل، فيما أدى لاعبو الأهلى تدريبات بدنية لمدة 30 دقيقة، بينما خاض حراس المرمى مران قوى تحت قيادة ميشيل يانكون، اعتمد على تدريبات الكرة والتمرير وبعض الجوانب فنية للحراس.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.