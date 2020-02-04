» للبرتقال فوائد أخرى مهمة غير مكافحة البرد.. تعرف عليها

04 فبراير 2020 - 02:48 م

يعتبر البرتقال من الفواكه المعروف عنها تقوية الجهاز المناعي ومقاومة البرد، إلا أنه في الأيام الماضية اكتشفوا فوائد أخري جديدة له، ومن أهمها حل مشاكل الرءوس السوداء في البشرة لاحتوائه علي فيتامينات ومعادن مهمة.

وأفاد التقرير الذي نشرته "صدي" بأن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن من خلالها الحصول علي بشرة ناعمة ونضرة من خلال خليط يحتوي علي ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقال وملعقتين من اللبن وخلطهما معًا ثم وضع المزيج علي الوجه وتركه لمدة 20 دقيقة.

كما يمكن تنظيف البشرة من خلال أخذ ملعقة كبيرة من عصير البرتقال مع إضافة ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل وملعقة كبيرة من مسحوق الجوز ثم إضافة من 2 إلي 3 قطرات من عصير الليمون وملعقتين كبيرتين من ماء الورد لعمل العجينة ثم توضع علي الوجه لمدة 5 دقائق ثن تفرك البشرة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.