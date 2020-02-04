"مرتضى" يعلن شرطه الوحيد للسفر إلى قطر

طالب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الحكومة القطرية بتعهد كتابي لتأمين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في قطر وعدم تقييد حريتهم، لخوض لقاء السوبر الأفريقي.

وأضاف رئيس الزمالك، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم، الثلاثاء: «أنتظر موافقة الحكومة المصرية على خوض مباراة السوبر الأفريقي، والتعهد الخاص بتأمين البعثة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبعدها سنعمل بقرار مجلس الإدارة».

وأضاف: «عن نفسي غير راض بالمرة عن السفر إلى قطر، ولكني سأحترم قرار الأغلبية بمجلس الإدارة».

وأتم: «قمنا بطباعة قمصان للفريق مكتوب عليها تحيا مصر وتحمل صورة الرئيس السيسي».