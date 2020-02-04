القبض على بطلة "الفيديوهات الإباحية" السعودية

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محمد فضل

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نجحت السلطات السعودية، في التوصل والقبض على الفتاة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، للتحريض على الرذيلة ونشر فيديوهات غير أخلاقية.

وأعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة حائل السعودية ، القبض على الفتاة "بطلة فيديوهات سناب شات"، والتي كانت تروج لأفعال غير أخلاقية وتنشر الرذيلة في شكل ما تعتبره نصائح للفتيات صغيرات السن بالحرية غير الأخلاقية.

وكانت الفتاة المتهمة- حسب وسائل إعلام سعودية-  قد بدأت مؤخرًا بترتيب حفلات تحت غطاء مسميات متعددة، كأعياد ميلاد متابِعة من متابِعاتها، وتدعو فتيات داخل إحدى الاستراحات تحتوي على المعسلات والتدخين وقيامهن بالرقص، ونقل ذلك مباشرة عبر "السناب شات"، بالإضافة إلى تلبية رغبات الشباب بالتواصل مع فتيات؛ سواء “تواصل خاص” أو إقامة حفلات مشتركة؛ شريطة مساهمة الشاب ودعمه لإحدى حفلاتها أو جولاتها سواء داخل أو خارج منطقة حائل.

ونجحت الجهات الأمنية في تتبع تلك الفتاة عبر حسابها، والذي اتخذته وسيلة لنشر الرذيلة والمجاهرة بها، فيما تمت إحالتها للجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات النظامية بحقها واستكمال التحقيق.


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