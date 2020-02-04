أول تعليق رسمي على إصابة سيدة بـ"كورونا" في الإسماعيلية

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الطيب حسين

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علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على الأنباء التي تحدثت عن إصابة سيدة بفيروس كورونا القاتل بالإسماعيلية.

وأكد الفريق في بيان له، أنه لا صحة لما تردد بشأن إصابة حالات بفيروس كورونا بمستشفيات الهيئة.

وذكر أن مستشفى نمرة 6 بالإسماعيلية استقبل سيدة تعانى من بعض الأعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة، وذلك بعد عودتها من أداء مناسك العمرة.

وقال إنه تم عزل الحالة وسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة ووضعها تحت الملاحظة لحين وصول نتائج التحاليل.

ووجه الفريق أسامة ربيع، رسالة طمأنة للعاملين بالهيئة ومدن القناة، باتخاذ الهيئة كافة التدابير اللازمة بمستشفيات الهيئة للتعامل الأمثل مع الفيروس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديريات الطب الوقائى.

وأكد على اتخاذ الهيئة لحزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من الفيروس.


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