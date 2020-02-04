قطر ترد على مرتضى منصور

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

تلقي المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اتصالًا هاتفيًا من هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، يخبره فيه بوصول التعهد القطري إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن تأمين بعثة الفريق الأبيض خلال وجودها هناك من أجل خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي.

وأكد المهندس هاني أبوريدة لرئيس نادي الزمالك، وصول تعهد  كتابي من قبل المسئولين في دولة قطر يفيد بتأمين سلامة بعثة الزمالك خلال خوض مباراة  السوبر الإفريقي.

وتابع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن هناك وفدا من النادي سافر للمغرب لمقابلة مسئولي الكاف، وتم عرض الملف الذي قدمه النادي، كاشفا أنه طالب الاتحاد الأفريقي بوجود تعهد كتابي من الاتحاد القطري لكرة القدم والحكومة القطرية بسلامة بعثة الزمالك وأمنهم.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، إنه يطالب بجانب التعهد الأمني بالقبض على أبو سنيدة، ضابط المخابرات القطري.

وأضاف رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي أنه ينتظر موافقة الحكومة المصرية على سفر الفريق، لافتا إلى أنه ينتظر إرسال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتعهد الأمني من الاتحاد القطري والحكومة القطرية لتأمين البعثة.

وعقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة وموقف النادي من خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.

وكان مرتضى منصور أكد من قبل رفضه خوض المباراة في قطر حرصا على سلامة البعثة واللاعبين.


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