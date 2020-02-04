توجيه عاجل من "الصحة" بشأن "كورونا"

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الصحة

وزارة الصحة

كورونا

فيروس كورونا

أصدرت وزارة الصحة والسكان، توجيهًا بشأن فيروس كورونا، حيث شددت على الحرص على النظافة الشخصية.

وأكدت الوزارة على أهمية الحفاظ على غسيل الأيدى بشكل مستدام وتطهيرها جيدا والبعد عن الزحام والتجمعات والأماكن التى تفتقد للتهوية الجيدة لتلافى أى عدوى محتملة للفيروسات بما فيها فيروس كورونا.

 كذلك شددت في بيان، على ضرورة تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد كما طالبت باستخدام المناديل عند السعال والعطس والتخلص منها فى سلة النفايات ثم غسل الأيدى جيدا.

 وذكرت أهمية تجنب الاحتكاك بالمشتبة فى إصابتهم بأى عدوى أو الأشخاص القادمين من دول ظهر بها المرض مشيرة إلى ضرورة  عدم استخدام أى ادوات شخصية غير خاصة بالشخص نفسة مهما كانت لافتة إلى ضرورة الإهتمام بالتغذية وممارسة الرياضة والنشاط البدنى والحصول على قسط من الراحة جيدا يوميا.

 وطالبت بالحرص على ارتداء الكمامات وتنظيف اليد طوال اليوم كإجراء احترازى للحد من أى إصابات فيروسية.

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