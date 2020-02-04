«ضربة جديدة».. زوج أنغام ينشر صورة له مع نانسي عجرم

نشر زوج الفنانة أنغام، المُلحن أحمد إبراهيم، صورة جمعته بالفنانة نانسي عجرم، على صورتهما، عبر «إنستجرام».

وعلّق «إبراهيم»: «ضربة جديدة.. ترقبوا»، موضحًا سلسلة أغانٍ من ألحانه، قدمها للفنانة بألبومها «حاسة بيك»: «راهنت عليك.. الحب زي الوتر.. ظبطت وخططت.. بالصدفة».

تحمس المُتابعون للتعاون الجديد بين الاثنين، وقال حساب باسم «يويوتي»: «دي شكلها هتولع ولا إيه؟»، وتابع آخرون: «راح تكسروا الدنيا إن شاء الله».

كانت «عجرم» أطلقت، منذ ثلاثة أيام، أغنيتها الجديدة المُنفردة «قلبي يا قلبي»، التي تخطت نسبة مشاهدتها حاجز الـ2 مليون مُشاهدة إلى الآن.