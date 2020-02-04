كويتية رفضت تحرش ضابطًا بها فصدمها بسيارته

04 فبراير 2020 - 06:07 م

ألقت قوات الأمن في الكويت القبض على طالب ضابط في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وهو نجل نائب بمجلس الأمة، بعد أن تعمد الاصطدام بسيارة مواطنة كويتية رفضت تحرشه بها.

وقالت صحيفة القبس الكويتية، أن فحوص الطب الشرعي لنجل النائب البرلماني، أثبتت أمس أنه كان في حال غير طبيعية (مخموراً) عندما تعمّد الاصطدام بمركبة مواطنة تجاهلت نظراته لتحرشه بها، ومحاولته التحدُّث معها أثناء سيرها في منطقة أبوالحصاني قبل 4 أيام.

وقال مصدر أمني: إن ابن النائب، حاول التهجُّم على رجال الأمن الذين حضروا عقب وقوع الحادث؛ لاعتراضه على إجراءاتهم القانونية بحقه.

وأضاف المصدر: إن ملف القضية رُفع إلى كبار القيادات الأمنية في وزارة الداخلية، مشيراً إلى توجُّه بتطبيق أقصى العقوبات على المتهم؛ لأنه طالب ضابط. وهذه هي الحالة الثانية لأحد أبناء النائب المعني، إذ سبق أن ألقي القبض قبل نحو شهرين على ابن آخر له، وهو حدث، من دورية مرورية في منطقة مبارك الكبير لقيادته مركبة بلا رخصة قيادة، وعند قيام رجل المرور بمهامه وحجز الحدث في الدورية، فوجئ بالنائب يرافقه اشخاص اخرون يتدخلون لتمكين الحدث من الهرب.

وجرى تسجيل قضية وقتها حملت الرقم 2019/269 تحت مسمى تمكين مقبوض عليه من الفرار وإهانة موظف اثناء تأدية عمله.