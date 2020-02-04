فيديو صادم.. تطبيق حد الرجم على امرأة بتهمة الزنا

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إقامة حد الزنا على عالم دين شارك في وضع عقوبته

قتل

الزنا

امرأة

طالبان

حد الرجم

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو صادم، لإقامة حد الرجم على امرأة متهمة بالزنا، من قبل حركة طالبان في أفغانستان.

وأظهر الفيديو لقطات مرعبة لامرأة أفغانية رجمت حتى الموت على يد حشد غاضب من حركة طالبان، حيث تظهر المرأة تبكي وتصرخ في حفرة، لكن من يقومون برشقها لا يتوقفون حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وأثار الفيديو غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما وجه المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني أصابع الاتهام إلى طالبان ، متهمًا الجماعة المتشددة "بالقسوة والفظاعة".
شاهد الفيديو بالضغط هنا:


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