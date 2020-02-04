الجيش المصري أقوى تاسع جيش في العالم

04 فبراير 2020 - 06:34 م

تصدر الجيش المصري، قائمة أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط، بينما حل في المرتبة التاسعة عالميًا في تصنيف العام الجديد 2020.

وتفوق الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي الذي حل في المرتبة الـ18، وبينها الجيش التركي الذي جاء في المرتبة الـ13، والجيش الإيراني الذي احتل المرتبة الـ14، ثم الجيش الباكستاني في المرتبة الـ15.

ولم تكن هناك دولة عربية أخرى ضمن قائمة العشر دول الأكثر قوة على مستوى الجيوش في العالم، وفقًا للتصنيف السنوي الذي اعتمده موقع "جلوبال فايرباور" العالمي لتصنيف الجيوش.

فيما حافظ الجيش الأمريكي على صدارة القائمة، يليه الجيش الروسي ثم الصيني ثم الجيش الهندي، يليه الجيش الياباني في المركز الخامس، ثم كوريا الجنوبية في المركز السادس عالميًا.

بينما جاء الجيش الفرنسي في المركز السابع عالميًا، والجيش البريطاني بالمركز الثامن عالمًيا، حيث يسبق الجيش المصري في التصنيف مباشرة، فيما جاء الجيش البرازيلي في المركز العاشر.

ويعتمد الموقع المعنى بالتصنيف العالمي للجيوش، على 50 عاملاً لتحديد مؤشر قوة الدولة، منها التكنولوجيا المتقدمة والتنافس مع دول أخرى.

ويقول الموقع الأمريكي إن معايير التصنيف لا تعتمد على العدد الإجمالي للأسلحة المتوفرة لدى كل دولة، ولكن على تنوع الأسلحة، لتحقيق توازن أفضل بين القوة النيرانية المتاحة، فيما يقول إن القدرات النووية لا تؤخذ في الاعتبار.

ويعتمد الموقع، عددًا من المعايير، مثل القدرات العسكرية البشرية، وكفاءة المعدات العسكرية وكميتها، وتقنيات تصنيع الدبّابات، وعدد القطع البحريّة، وعدد الطائرات المقاتلة، وغيرها.