» الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بأراضي الاحتلال بعد 67

04 فبراير 2020 - 06:42 م

جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، التأكيد على رفضه الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عقب 1967.

جاء هذا في بيان للممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، حيث لفت إلى أن خطة السلام التي طرحتها إدارة ترامب "انحرفت" عن المعايير المتفق عليها دوليا.

وقال إن قرار الاحتلال المحتمل بضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية لا يمكن أن يمر "دون اعتراض".

وتابع: "نحن قلقون على وجه الخصوص من التصريحات المتعلقة بضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية"، على حد تعبيره.

وأكمل: "تماشيا مع القانون الدولي ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967"، وأضاف قائلا: "إذا اتُخذت خطوات نحو ضم هذه المناطق فلن تمر دون اعتراض"، وفقا لما ذكره.

وأكد أن الاتحاد يدعم دائما إحياء العملية السياسية، والتي كانت مقبولة من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وحث الطرفين على عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب تخالف القانون الدولي وتساهم في تفاقم التوترات .