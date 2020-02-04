تفشي سلالة خطيرة من "إنفلونزا الطيور" بالسعودية

04 فبراير 2020 - 07:11 م

أبلغت المملكة العربية السعودية، عن أول تفشٍ لسلالة إتش 5 إن 8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.

وذكرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أن البؤرة عُثر عليها في مزرعة دواجن بحسب "رويترز".

ونقلت المنظمة عن تقرير من وزارة الزراعة السعودية إن تفشي المرض الذي وقع في منطقة سدير الوسطى أسفر عن مقتل 22700 طائر، مضيفة أن 385300 طائر آخر في القطيع تم ذبحها.

وكانت هذه الحالة هي أول ظهور لفيروس H5N8 في المملكة العربية السعودية منذ يوليو 2018.