  • الثلاثاء 04 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

وزير الصحة تكشف تفاصيل ملحمة الـ48 ساعة

تركى ال الشيخ

مفاجأة تركي آل الشيخ للاعبي الأهلي

أرشيفية

تفشي سلالة خطيرة من "إنفلونزا الطيور" بالسعودية

عدنان بوسطجي

العثور على سفير السعودية بنيجريا ميتًا داخل غرفته

الجيش المصري أقوى تاسع جيش في العالم

الجيش المصري أقوى تاسع جيش في العالم

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

"الطيب" يعلن عن جائزة يتمناها أن تصبح الأبرز عالميًا

مبارك وحفيده

تعليق مؤثر من "عمر مبارك" على صورة جده

أرشيفية

فيديو صادم.. تطبيق حد الرجم على امرأة بتهمة الزنا

اكرامى

مفاجأة قد تقلب الموازين بشأن رحيل «إكرامي» عن الأهلي

شياو

مصائب قوم عند قوم فوائد.. حاول اغتصابها فتظاهرت بالإصابة بـ "كورونا"

تفشي سلالة خطيرة من "إنفلونزا الطيور" بالسعودية

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

بيان عاجل من "الخارجية" بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

#

«آل الشيخ»: يتعجب من جماهيرية فناني مصر بالسعودية

#

بولندا.. إعدام 100 ألف من الدواجن بسبب "إنفلونزا الطيور"

#

أول تعليق من الزراعة على عودة إنفلونزا الطيور

السعودية

الطيور

انفلونزا الطيور

بالسعودية

انفلونزا الطيرو

أبلغت المملكة العربية السعودية، عن أول تفشٍ لسلالة إتش 5 إن 8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.

وذكرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أن البؤرة عُثر عليها في مزرعة دواجن بحسب "رويترز".

ونقلت المنظمة عن تقرير من وزارة الزراعة السعودية إن تفشي المرض الذي وقع في منطقة سدير الوسطى أسفر عن مقتل 22700 طائر، مضيفة أن 385300 طائر آخر في القطيع تم ذبحها.

وكانت هذه الحالة هي أول ظهور لفيروس H5N8 في المملكة العربية السعودية منذ يوليو 2018.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فضيحة: راتبه 15 مليون جنيه.. ويسرق السندوتشات!
» الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بأراضي الاحتلال بعد 67
» مفاجأة.. الزمالك يفسخ تعاقده مع نجمه المغربي
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا و8 قرارات
» حرمان روسيا من المشاركة في كأس العالم بـ«قطر»
» القبض على بطلة "الفيديوهات الإباحية" السعودية
» أول قرار لرئيس الزمالك بعد وصول التعهد القطري
» تسريب صور فاضحة لمدير مدرسة مع إحدى السيدات
» أول تعليق رسمي على إصابة سيدة بـ"كورونا" في الإسماعيلية
» بـ"الكاجوال".."بن سلمان" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
» مرتضى منصور: «كهربا» متورط مع المخابرات القطرية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة