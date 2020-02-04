مفاجأة تركي آل الشيخ للاعبي الأهلي

04 فبراير 2020 - 07:14 م

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني والرئيس الشرفي للنادي، على التواصل مع مسئولي الأهلي، وهنأ محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، على تأهل فريق الكرة إلى دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال.

جاءت تهنئة آل الشيخ على الرغم من الظروف الصحية التي يمر بها، وخضوعه لأكثر من جراحة دقيقة في أمريكا خلال الفترة الماضية.

وأكد الرئيس الشرفي للنادي تقديره للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني في المباريات السابقة.

وحرصًا منه على الاستمرار في مساندة الفريق، قرر منح الجهاز الفني واللاعبين مكافأة إجادة، التي كان قد وعد بها قبل المواجهة الأخيرة أمام الهلال السوداني، وتمنى لهم التوفيق في الأدوار المقبلة للبطولة، وإسعاد جماهير الأهلي بإحراز اللقب القاري.

ومن جانبه عبر محمود الخطيب عن تثمين النادي وإدارته لمساندة المستشار تركي آل الشيخ، واهتمامه الدائم بمسيرة فريق الكرة، على الرغم من متاعبه الصحية، وتمنى له تمام الشفاء والعودة إلى وطنه ومحبيه.