  • الثلاثاء 04 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

وزير الصحة تكشف تفاصيل ملحمة الـ48 ساعة

تركى ال الشيخ

مفاجأة تركي آل الشيخ للاعبي الأهلي

أرشيفية

تفشي سلالة خطيرة من "إنفلونزا الطيور" بالسعودية

عدنان بوسطجي

العثور على سفير السعودية بنيجريا ميتًا داخل غرفته

الجيش المصري أقوى تاسع جيش في العالم

الجيش المصري أقوى تاسع جيش في العالم

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

"الطيب" يعلن عن جائزة يتمناها أن تصبح الأبرز عالميًا

مبارك وحفيده

تعليق مؤثر من "عمر مبارك" على صورة جده

أرشيفية

فيديو صادم.. تطبيق حد الرجم على امرأة بتهمة الزنا

اكرامى

مفاجأة قد تقلب الموازين بشأن رحيل «إكرامي» عن الأهلي

شياو

مصائب قوم عند قوم فوائد.. حاول اغتصابها فتظاهرت بالإصابة بـ "كورونا"

توجيه عاجل من «السيسي» بشأن منظومة الخبز

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

طلب عاجل من "قرقاش" للدول العربية بشأن صفقة القرن

#

طالب عاجل من السعودية لمواطنيها بشأن "كورونا"

#

قرار عاجل من ترامب بشأن القوات الأمريكية في العراق

#

بيان عاجل من "الخارجية" بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

التموين

السيسي

المخابز

منظومة الخبز

توجيه عاجل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

وطالب الرئيس بتشديد الرقابة وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية، بما يضمن ضبط الأداء والتسهيل على المواطنين، مع التركيز في هذا الإطار على الأماكن والفئات الأكثر احتياجاً.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فضيحة: راتبه 15 مليون جنيه.. ويسرق السندوتشات!
» الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بأراضي الاحتلال بعد 67
» مفاجأة.. الزمالك يفسخ تعاقده مع نجمه المغربي
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا و8 قرارات
» حرمان روسيا من المشاركة في كأس العالم بـ«قطر»
» القبض على بطلة "الفيديوهات الإباحية" السعودية
» أول قرار لرئيس الزمالك بعد وصول التعهد القطري
» تسريب صور فاضحة لمدير مدرسة مع إحدى السيدات
» أول تعليق رسمي على إصابة سيدة بـ"كورونا" في الإسماعيلية
» بـ"الكاجوال".."بن سلمان" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
» مرتضى منصور: «كهربا» متورط مع المخابرات القطرية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة