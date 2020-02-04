» فضيحة: راتبه 15 مليون جنيه.. ويسرق السندوتشات!

04 فبراير 2020 - 07:40 م

أقالت شركة "سيتي جروب"، أحد أكبر شركات الخدمات المالية الأمريكية، رئيس فرع الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الشهر الماضي، بعد مزاعم بأنه كان يسرق السندوتشات.

وأطيح بـ "باراس شاه" ( 31 عامًا) من منصبه، بعد مزاعم عديدة بأنه كان يسرق السندوتشات من مقر الشركة في "كناري وارف" في شرق لندن، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز".

وجاءت إقالته قبل أسابيع من حصول الموظفين الكبار في "سيتي جروب" على مكافآتهم السنوية.

ويقول موقع " "Glassdoor ، المختص بمراجعة رواتب الموظفين، إن متوسط ??الراتب للمدير المقال يبلغ 740 ألفًا و183 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 15 مليون مصري)، لكن من المحتمل أن يكون قد حصل على راتب أكبر بكثير من ذلك، بالنظر إلى دوره الكبير في الشركة التي يعمل فيها.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مصدر مصرفي، أن "أولئك الذين يشغلون مناصب مماثلة في البنوك الأخرى يمكنهم ربح أكثر من مليون جنيه إسترليني".

ورفضت "سيتي جروب" التعليق على ما ذكرته "فاينانشال تايمز".

ووفقًا لملفه الشخصي على تطبيق "LinkedIn " ، فهو ماهر في الأوراق المالية والتداول وإدارة المخاطر.

تخرج من جامعة "باث" في عام 2010، حيث حصل على شهادة في الاقتصاد. انضم إلى بنك HSBC ، وقضى فيه سبع سنوات قبل انضمامه إلى "سيتي جروب" في عام 2017.

وسبق أن أقال بنك ميزوهو الياباني، مصرفيًا في لندن في عام 2016 بعد القبض عليه وهو يسرق ما قيمته 5 جنيهات إسترلينية من دراجة زميل له.

وفي عام 2014، وجد أن جوناثان بوروز ، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة "بلاك روك"، تهرب مرارًا من دفع تذكرة القطار.

وحظرت هيئة السلوك المالي، تقلده أي مناصب عليا في المستقبل في قطاع الشؤون المالية في بريطانيا، وانتهى الأمر إلى قيامه بدفع 43 ألف جنيه إسترليني للقطارات في جنوب شرق البلاد لتسوية القضية.