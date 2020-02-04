بالفيديو.. تحدٍ بين على معلول وحارس الأهلي

04 فبراير 2020 - 08:50 م

دخل التونسي علي معلول، لاعب الأهلي، في تحدٍ مع زميله الحارس علي لطفي، عبارة عن أسئلة ثقافية وعامة، وليس لها علاقة بكرة القدم.

وظهر علي معلول، في التحدي بثقافة متوسعة في العالم، واستطاع أن يجيب عن جميع الأسئلة التي تخص الثقافة العامة، مثل أكبر مدينة في أوروبا، ومخترع جائزة نوبل، ولماذا سمي البحر الميت بهذا الاسم.

وكان اللقاء يحمل الطابع الفكاهي بين اللاعبين علي معلول وعلي لطفي، وهزم معلول لطفي في التحدي بنتيجة 4-2.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة خصمه الصعب بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الممتاز.