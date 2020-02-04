محلل سياسي: "السيسي" أكد أنه أب لكل مصري

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قال المستشار رمضان عزام، الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال طائرة خاصة إلي مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها وباء كورونا، لعودة مئات المصريين المقيمين بها شجاعة وطنية وانحياز للمصريين.

وأضاف عزام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن القرار يعكس اهتمام الدولة المصرية بالمواطن في الداخل والخارج، مؤكدا أن الرئيس السيسي، لا يتأخر في الدفاع عن أي مواطن مصري.

وأشار عزام، أن مصر كانت سابقة عن باقى الدول فى توفير سبل العودة لأرض الوطن على نفقة الدولة، فلم تقم اى دولة بهذا الإجراء، لافتا إلي أن السيسي يتعامل دائما مع الشعب المصرى كعلاقة أب وأبنائه، وأنه لن يتخلى عنهم.

وأوضح أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة المصرية في شأن المصريين بالصين، يساهم بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.


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