» ضبط المتورطين فى جريمة قتل مروعة بالسعودية

الطيب حسين
كشف السلطات السعودية، غموض جريمة قتل وصفت بـ"المروعة"، في منطقة حائل.
ويوم أمس تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو لشخص يترك سيارة في الطريق ويهرب في سيارة أخرى، كانت في انتظاره.
واكتشف أن داخل السيارة المتروكة جثة شاب في العقد الثالث من عمره.
وألقت شرطة حائل، القبض على متهمين اثنين متورطين بجريمة القتل التي هزت المنطقة، بعد توفر الدلائل على تورطهما بجريمة قتل المواطن في استراحة.
وذكرت السلطات أن المتهمين قتلا الشاب بعد تكبيله بسلك معدني والاعتداء عليه بالضرب بأداة حديدية حتى فارق الحياة.
وأقر المتهمان بما نسب إليهما وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة.
تعظيم سلام وتحية واحترام
لرجال الأمن في #شرطة_حائل#حائل
مصادر
وفي ساعات معدودة
ورغم عدم توفر الدلائل الكافية للسيارة القبض على مرتكبي جريمة القتل التي وقعت في القاعد شمال حائل وراح ضحيتها رجل أمن . pic.twitter.com/koV1Yt8xH4
— fفهد الضبعان abo_nadiah (@abo_nadiah1) February 3, 2020
فجر05:25 ص
فجر
05:26
شروق
06:51
ظهر
12:14
عصر
15:15
مغرب
17:37
عشاء
19:07