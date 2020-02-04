» ضبط المتورطين فى جريمة قتل مروعة بالسعودية

04 فبراير 2020 - 09:34 م

كشف السلطات السعودية، غموض جريمة قتل وصفت بـ"المروعة"، في منطقة حائل.

ويوم أمس تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو لشخص يترك سيارة في الطريق ويهرب في سيارة أخرى، كانت في انتظاره.

واكتشف أن داخل السيارة المتروكة جثة شاب في العقد الثالث من عمره.

وألقت شرطة حائل، القبض على متهمين اثنين متورطين بجريمة القتل التي هزت المنطقة، بعد توفر الدلائل على تورطهما بجريمة قتل المواطن في استراحة.

وذكرت السلطات أن المتهمين قتلا الشاب بعد تكبيله بسلك معدني والاعتداء عليه بالضرب بأداة حديدية حتى فارق الحياة.

وأقر المتهمان بما نسب إليهما وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة.



