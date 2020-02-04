«طباخ السم بيدوقه».. مكتشف «كورونا» يصاب بالفيروس

أصيب الطبيب الصيني «لي وين ليانج»، الذي اكتشف الفيروس قبل معرفته، وحاول تحذير زملائه العاملين بالحجر الصحي في قسم الطوارئ من مرض "غامض"، أصاب سبعة مرضى في أحد المستشفي.

جاء ذلك وفقًا لما نشرته لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، حيث أكد ليانج، طبيب العيون في مستشفى «ووهان» المركزي، البالغ من العمر 34 عامًا، أنه أصيب بالمرض القاتل، أثناء علاج المرضى في المستشفى الواقعة في مركز اندلاع الوباء.

وأضاف ليانج أن منذ درايته بالوباء المنتشر، بدأ الطبيب الذي اكتشف الفيروس في معالجة المرضى، الذي ازدحم بهم قسم الطوارئ بالمستشفي.

ويضيف طبيب العيون، أنه بعد علاج أحد المرضى، الذي كان في حالة حرجة -ولم يستطع منع نفسه عن مساعدته- بدأ ليانج في السعال، وأصيب بالحمى، الجمعة الماضية، وأدخل المستشفى في اليوم التالي.

وكان الطبيب الصيني، أول من اكتشف الفيروس في 30 ديسمبر الماضي، ونشر معبرا عن مخاوفه في مجموعة دردشة عبر الإنترنت قائلاً: «هل السارس يأتي مرة أخرى؟!»، في إشارة منه إلى المرض الغامض الذي أصاب المرضى في المستشفى.

ومن جانبها حاولت السلطات الصينية التكتم على الأمر، حيث أن مسؤولي الصحة في مدينة ووهان الصينية، استدعت الطبيب في منتصف الليل، وطالبوه بتبرير سبب إثارته البلبة بنشر معلومات خاطئة، حسبما ذكرت «نيويورك تايمز» الأمريكية.

واجتاح فيروس «كورونا» المستجد العديد من الدول حول العالم، حتى أصبح شبحا يخيف معظم المواطنين في البلدان.

وحسب التقارير، حصد الفيروس أرواح أكثر من 425 مواطنًا وأصاب أكثر من 20 ألف في الصين وحدها، وبات يتوسع ويمدد انتشاره في أغلب دول العالم بطريقة سريعة، ليصبح «وباءً» يهدد العالم، ويصيب الطبيب الذي اكتشفه أولا.