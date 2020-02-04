العثور على جثة نقاش وزوجته وأولاده الـ3 مشنوقين

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المصريون ـ متابعات

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عثر أهالي عزبة خضر التابعة لقرية الأنشا بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، على جثث نقاش وأبنائه الثلاثة وزوجته مشنوقين داخل منزلهم في ظروف غامضة.
وتعود القصة حينما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية، يفيد ببلاغ الأهالي بعزبة علي خضر، بالعثور على 5 أفراد مشنوقين في ظروف غامضة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية والبحث الجنائي لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول منزل الضحايا.
هذا وقد انتقل فريق من النيابة العامة بمركز الرحمانية لمكان البلاغ، وجارٍ معاينة جثث الضحايًا، تمهيدًا لنقلهم لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية العام.
وكلف اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية وبإشراف اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي لكشف غموض الحادث، وملابساته.



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