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نتنياهو يكشف:

السودان أذن للطائرات الإسرائيلية بالتحليق فوق أجوائه

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو
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المصريون ووكالات

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قرار خطير لـ"نتنياهو" ضد إلهان عمر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إن "تل أبيب حصلت على إذن من السودان، للسماح للطائرات المدنية الإسرائيلية بالتحليق فوق أجوائه".
وأوضح نتنياهو، في تصريحات أوردتها قناة "كان" الرسمية، أن "ما تبقى لتنفيذ هذه الخطوة، (سوى) بعض الأمور الفنية والتقنية"، دون مزيد من التفاصيل.
ولم يرد على الفور رد من السلطات السودانية بهذا الخصوص.
والإثنين، كشف مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان عبر "تويتر"، عن لقاء جمع نتنياهو ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، في أوغندا، مشيرًا أنهما اتفقا على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".
وأثار اللقاء ردود فعل متباينة، حيث نددت به منظمة التحرير الفلسطينية، بينما رحبت به الولايات المتحدة الأمريكية.
في حين قالت الحكومة السودانية، إنه لم يتم إخطارها أو التشاور معها بشأن اللقاء، أعلنت أحزاب سودانية، رفضها اللقاء، معتبرة إياه "طعنة" للشعب الفلسطيني، و"سقطة وطنية وأخلاقية". -

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