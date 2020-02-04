العراق.. إصابة 7 محتجين جراء طعن بالسكاكين في بغداد

04 فبراير 2020 - 11:00 م

قال مصدر طبي عراقي، الثلاثاء، إن 7 محتجين أصيبوا بجروح، جراء تعرضهم للطعن بالسكاكين والضرب بالهراوات، من قبل ملثمين مجهولين وسط بغداد.



وأضاف المصدر، الذي يعمل في دائرة صحة الرصافة، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "فرق الصحة المتواجدة قرب ساحة التحرير وسط بغداد، سجلت 7 إصابات بين صفوف المتظاهرين، جراء تعرضهم لحالات طعن بالسكاكين وضرب بالهراوات، من قبل ملثمين مجهولين في ساحة التحرير".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره من أصحاب "القبعات الزرق" بعدم قمع المتظاهرين المناوئين للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة.

وشن أنصار الصدر، الإثنين، حملة منسقة لتفريق تجمعات المحتجين في مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد بالقوة المفرطة، ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة 21 آخرين بجروح، وفق ما أبلغت به الأناضول مصادر طبية وشهود عيان.

والأحد، أمر الصدر أنصاره من أصحاب "القبعات الزرق" بالعمل مع قوات الأمن على إعادة فتح الطرقات والمؤسسات المغلقة من جانب المحتجين.

وجاء هذا الموقف بعد رفض المحتجين، تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، السبت، بتشكيل الحكومة المقبلة، في حين يحظى بدعم الصدر.

ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، وبعيد عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى، على رأسها إيران، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي أجبرها المحتجون على الاستقالة، في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2019.