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حقيقة إصابة مواطنة عائدة من العمرة بفيروس "كورونا"

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المصريون ـ متابعات

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كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة ما تردد حول إصابة بعض العالمين بالهيئة بفيروس «كورونا»، نافيا الأمر جملة وتفصيلا.
وقال «ربيع» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «ما حدث أن مواطنة عائدة من رحلة عمرة كانت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة وضيق في تنفس وانخفاض نسبة الأكسجين بالدم، وتم عزلها مباشرة».
وأشار إلى أنه تم التواصل مع وزارة الصحة بعد الاشتباه في الحالة حيث أجريت لها الفحوصات اللازمة لتحديد طبيعة المرض الذي تعاني منه.
وأضاف «ما تردد حول وفاة 3 أشخاص بكورونا كلام عار من الصحة، والمريضة متواجدة في مستشفى الهيئة حيث تم عزلها وننتظر نتيجة التحاليل التي أجرتها وزارة الصحة».
وأكد أن هناك إجراءات وقائية تتبناها الهيئة مع السفن التي تمر بقناة السويس، فضلا عن إجراء فحوصات طبية للحالات المشتبه بها بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشيرا إلى أن حركة مرور السفن بالقناة لم يتأثر بانتشار فيروس كورونا.


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