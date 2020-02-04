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رئيس هيئة قناة السويس يكشف حقيقة تأثر القناة بـ"كورونا"

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المصريون ـ متابعات

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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تقوم بإجراء كشف على جميع المواطنين وذلك؛ لمنع دخول فيروس «كورونا»، مشيرا إلى أن هناك إجراءات شديدة يتم اتخاذها على جميع الركاب.
وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين أن حركة التجارة بالقناة لم تتأثر بفيروس كورونا وإنما زاد الفترة الماضية.
ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن تقرير شهر يناير 2020 يشير إلى مرور 1645 سفينة بينما تقرير شهر يناير 2019 حوالي 1516 سفينة بنسبة زيادة8.5 %.

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