رئيس هيئة قناة السويس يكشف حقيقة تأثر القناة بـ"كورونا"

04 فبراير 2020 - 11:40 م

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تقوم بإجراء كشف على جميع المواطنين وذلك؛ لمنع دخول فيروس «كورونا»، مشيرا إلى أن هناك إجراءات شديدة يتم اتخاذها على جميع الركاب.



وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين أن حركة التجارة بالقناة لم تتأثر بفيروس كورونا وإنما زاد الفترة الماضية.

