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مفاجأة.. تجدد إصابة نجم الأهلي في العضلة الخلفية

الرياضة

رمضان صبحي
رمضان صبحي
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المصريون ـ متابعات

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صدمة لجماهير الأهلي بعد غياب نجم الفريق عن مباراة النجم الساحلي

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن تجدد إصابة اللاعب رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وأوضح "ياسين"، عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه على فضائية "النهار"، أن رمضان صبحي خضع لأشعة جديدة أثبتت تجدد إصابته في العضلة الخلفية.
وأكد "ياسين" أن اللاعب دخل في مرحلة تأهيلية جديدة على أمل تجهيزه للمشاركة في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك عن طريق "حقن البلازما".
هذا ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة بيراميدز في تمام السابعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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