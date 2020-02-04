» البرهان: لقائي مع نتنياهو لتحقيق مصالح الشعب السوداني العليا

04 فبراير 2020 - 11:30 م

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، إن لقاءه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جاء لتحقيق مصالح الشعب السوداني العليا.



وأضاف البرهان، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، عقب اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء بالقصر الرئاسي بالخرطوم: "تم الاثنين لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا، وقمت بهذه الخطوة من واقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني".

وشدد على أن "بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل، مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".

وأشار البرهان، إلى أن "موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية، وحق شعبه في دولته المستقلة، ظل وما زال سيستمر ثابتا وفق الإجماع العربي، ومقررات الجامعة العربية".

وبعد انتظار أكثر من 4 ساعات، تحاشى أعضاء مجلسي السيادة والوزراء التصريح لوسائل الإعلام.

وقال مصدر للأناضول، إن 3 اجتماعات عقدت الثلاثاء، لبحث لقاء نتنياهو والبرهان، أولها اجتماع مجلس الوزراء، وثانيها اجتماع مجلس الأمن والدفاع، والثالث اجتماع مجلسي السيادة والوزراء.

والإثنين، كشف مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان عبر "تويتر"، عن لقاء جمع نتنياهو والبرهان، في أوغندا، مشيرا أنهما اتفقا على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".

وأثار اللقاء ردود فعل متباينة، حيث نددت به منظمة التحرير الفلسطينية، فيما رحبت به الولايات المتحدة.