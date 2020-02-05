الرئيس الفلسطيني يجدد الالتزام بحل الدولتين

05 فبراير 2020 - 12:10 ص

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، الالتزام بحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عباس من جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.



وثمن عباس موقف الاتحاد الأوروبي بإقامة سلام عادل ودائم.



بدوره، أكد بوريل، موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للشرعية الدولية وحل الدولتين على أساس حدود العام 1967 ومواصلة العمل من أجل السلام.



والثلاثاء، قال بوريل، في بيان له، إن الاتحاد "ملتزم التزاما تاما بالشراكة عبر الأطلسي، للمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".



وأضاف "مبادرة الولايات المتحدة (صفقة القرن المزعومة) تبتعد عن هذه المعايير المتفق عليها دوليًا".

ودعا الاتحاد الأوروبي، كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى "إعادة التواصل والامتناع عن أي أعمال أحادية تتعارض مع القانون الدولي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوتر".



وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة (صفقة القرن)، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما لاقت رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا.

