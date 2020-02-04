"الصحة العالمية" تدعو العالم لهذا الأمر الهام بشأن"كورونا"

04 فبراير 2020 - 11:20 م

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جبريسوس، اليوم الثلاثاء، وزراء صحة الدول الأعضاء في المنظمة إلى تبادل معلومات مفصلة بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا.



وقال المدير العام للمنظمة العالمية - في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" - "أدعو الدول الأعضاء إلى تبادل المعلومات التفصيلية مع المنظمة بما في ذلك شدة الأعراض السريرية والوبائية ونتائج الدراسات المجتمعية والتحقيقات .. هذه مسؤولية جميع الدول بموجب لوائح الصحة العالمية".

