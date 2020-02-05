حيلة "خبيثة" لراكب لإجبار طائرة على العودة للمطار

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طائرة بوينج 777
طائرة بوينج 777
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المصريون ووكالات

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قالت الشرطة الكندية، يوم الثلاثاء، إن مواطن كان يستقل طائرة من تورونتو إلى جامايكا ادعى كذبا أنه مصاب بفيروس كورونا الجديد، ما أجبر الطائرة على العودة إلى المطار حيث تم اعتقاله.
وحدثت تلك الواقعة، يوم الاثنين، خلال رحلة لشركة طيران "ويست- جت" من تورونتو إلى مونتيجو باي، وكانت الطائرة "بوينج 767" تقل 243 راكبا، كما نقلت وكالة "رويترز".
وقالت سارة باتن المتحدثة باسم الشرطة في بلدة بيل القريبة من مطار بيرسون الدولي في تورونتو: "تسبب رجل في تعطيل الرحلة إذ قال إنه زار الصين وإنه مصاب بفيروس كورونا".
وبعد أن هبطت الطائرة فحص فريق طبي الرجل البالغ من العمر 29 عاما وخلص إلى أنه ليس مصابا بالمرض.
وأضافت المتحدثة أنه اعتقل ووجهت له تهمة تعمد إيذاء آخرين، وسيمثل أمام المحكمة في التاسع من مارس.
واعتذرت "ويست - جت" عن الواقعة التي تسبب فيها راكب أساء التصرف وقالت في بيان "من باب توخي الحذر اتبع طاقمنا كل البروتوكولات الخاصة بالوقاية من الأمراض المعدية على متن الطائرة بما في ذلك عزل الشخص الذي ادعى كذبا إصابته بفيروس كورونا".

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