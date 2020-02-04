» هزة أرضية بقوة 2.53 درجة يشعر بها سكان الجيزة

04 فبراير 2020 - 11:20 م

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد محمد القاضي، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، مساء الثلاثاء، هزة أرضية صغيرة بقوة 2.53 درجة على مقياس ريختر، شعر بها بعض المواطنين القريبين من منطقة دهشور والعياط.



وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية - في تصريح يوم الثلاثاء - إلى أنه لم يصل للمعهد ما يفيد بوقوع أية خسائر في الممتلكات والأرواح أو حدوث إصابات، مضيفا أن الهزة كانت على بعد 33 كيلومترا جنوبي مدينة الجيزة، وأنها وقعت في الساعة التاسعة و6 دقائق و27 ثانية مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

