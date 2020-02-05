وزارة الصحة تطالب المواطنين بهذا الأمر العاجل

05 فبراير 2020 - 12:30 ص

ناشد المتحدث باسم وزارة الصحة د.خالد مجاهد، المواطنين بالحصول على المعلومات التي تخص الرأي العام من مصادرها الرسمية، نافيًا الاشتباه في إصابة سيدة بفيروس كورونا بعد عودتها من العمرة.



وأكد "مجاهد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء يوم الثلاثاء، أن كل ما أثير بشأن وجود إصابة بفيروس كورونا في السويس غير صحيح، لافتا إلى المتابعة الدورية من وزيرة الصحة د.هالة زايد للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية.

