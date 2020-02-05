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تركي آل الشيخ

آل الشيخ: تمنيت أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في إفريقيا

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آل الشيخ: تمنيت أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في إفريقيا

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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المصريون ـ متابعات

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أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، أنه كان يتمنى أن تسمح قرعة دوري أبطال أفريقيا بوقوع المارد الأحمر في مواجهة الزمالك لأنه الطريق الأسهل للعبور.
وكتب "آل الشيخ"، على حسابه على «فيس بوك»، الأربعاء: «كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غداً بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي احترمه».
وأضاف «آل الشيخ»: «أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم ... دعواتكم لي فأنا محتاج لها».

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